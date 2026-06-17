VAATLUSE ALL | Kormoranid said saatjad külge

Neli lindu said saatjad külge Hiiumaa külje all Pihlakarel. Osad linnud jäid samasse piirkonda, osad aga lendasid kaugemale, näiteks suisa Kihnu taha. Lauri Saks mereinstituudist ütles, et ega ei saagi teada, kas saatja saanud linnud olid kohapealsed pesitsejad.
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