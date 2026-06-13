Milvi ema ja isa elasid Ida-Virumaal Puru külas ning nende peres sirgus kuus last, kaks venda ja neli õde. Praeguseks pole tal enam ühte venda ja õde. Suure pere ema oli kodune, isa töötas kolhoosis.
PERSOON
MILVI TIKKA 80 | Pühendunud õpetaja ja seikleja
Valge seeliku lehvides läheneb Milvi Tikka hoogsal sammul meie kohtumispaika ja särava naeratuse saatel hõikab juba kaugelt tervituse. Iial ei ütleks, et sellel daamil on eluaastaid 80. Ise arvab ta, et number ei tähenda midagi – oluline on, kas sul on tervist ja eluga kõik korras. “Mul ei ole millegi üle kurta! Kui tervist on, siis ongi okei!” ütleb Milvi.
Veel lugemist:
ROHENÄPP
Aednik Triin Lukase sõnul on ükskõik missuguste suvelillede hooldus väga lihtne. Tuleb vaid silm peal hoida.
UUDISED
Suvi on aeg, mil saab puhata, reisida, ujuda, putukaid uurida ja muidugi jäätist süüa. Kärdla lasteaia koolieelikud rääkisid oma suveplaanidest, lemmiktegevustest ja sellest, miks...
UUDISED
Mais registreeriti Hiiumaal viis lapse sünd. Aasta algusest on Hiiumaal sündinud kokku 26 last – jaanuaris neli, veebruaris kuus, märtsis seitse, aprillis neli ja...
UUDISED
Kaitseliidu Hiiumaa malevkond teeb koostöös Soome höimuvelledega isamaalist tööd meie ühise pärandi jäädvustamiseks. Selle üheks osaks on ühise vöitluse mälestamine ja meie soomepoiste pärandi...