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PERSOON

MILVI TIKKA 80 | Pühendunud õpetaja ja seikleja

Valge seeliku lehvides läheneb Milvi Tikka hoogsal sammul meie kohtumispaika ja särava naeratuse saatel hõikab juba kaugelt tervituse. Iial ei ütleks, et sellel daamil on eluaastaid 80. Ise arvab ta, et number ei tähenda midagi – oluline on, kas sul on tervist ja eluga kõik korras. “Mul ei ole millegi üle kurta! Kui tervist on, siis ongi okei!” ütleb Milvi.
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Tänu Milvi Tikka tegevusele on Hiiumaa õpilased saanud avardada oma silmaringi ning leida sõpru Soomest Lõuna-Koreani. | Foto: Eike Meresmaa

Milvi ema ja isa elasid Ida-Virumaal Puru külas ning nende peres sirgus kuus last, kaks venda ja neli õde. Praeguseks pole tal enam ühte venda ja õde. Suure pere ema oli kodune, isa töötas kolhoosis.

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