MILVI TIKKA 80 | Pühendunud õpetaja ja seikleja

Valge seeliku lehvides läheneb Milvi Tikka hoogsal sammul meie kohtumispaika ja särava naeratuse saatel hõikab juba kaugelt tervituse. Iial ei ütleks, et sellel daamil on eluaastaid 80. Ise arvab ta, et number ei tähenda midagi – oluline on, kas sul on tervist ja eluga kõik korras. “Mul ei ole millegi üle kurta! Kui tervist on, siis ongi okei!” ütleb Milvi.