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ROHENÄPP

AEDNIK ANNAB NÕU | Hooldatud suvelilleampel kestab külmadeni

Aednik Triin Lukase sõnul on ükskõik missuguste suvelillede hooldus väga lihtne. Tuleb vaid silm peal hoida.

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Kui närbunud õied ära noppida, paneb taim oma jõu uute õite tegemisse. | Foto: Kärolyn Kivistik

Kõige olulisem on lilli piisavalt kasta, väga kuumade ilmadega isegi kaks korda päevas.

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