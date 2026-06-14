LEINAPÄEV | Lehtmas mälestati juuniküüditamise ohvreid

Tänavu möödub juuniküüditamisest 85 aastat. 1941. aasta 14. juuni ööl viisid Nõukogude Liidu repressiivorganid Eestist Siberisse ligikaudu 10 000 inimest. Memento andmetel küüditati sama aasta juunis ja juulis Hiiumaalt 332 inimest.
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