NÄDAL POLITSEIS | Naabrid kutsusid paugutamise tõttu politsei

Liikluses tuli politseil kõige sagedamini tegeleda kiiruseületajatega. Lisaks eksiti parkimisnõuete vastu ning oli unustatud sõidukitele tähtajaks tehnoülevaatus teha. Liiklusõnnetustest anti politseile teada ühel korral, kui kokku põrkasid sõiduk ja metsloom.