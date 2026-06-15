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POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Naabrid kutsusid paugutamise tõttu politsei

Hiiumaa politsei tegeles möödunud nädala jooksul 24 korrarikkumise teate lahendamisega. Alustati 11 väärteomenetlust ja politsei käis 11 väljakutsel.
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Foto: Raul Vinni

Liikluses tuli politseil kõige sagedamini tegeleda kiiruseületajatega. Lisaks eksiti parkimisnõuete vastu ning oli unustatud sõidukitele tähtajaks tehnoülevaatus teha. Liiklusõnnetustest anti politseile teada ühel korral, kui kokku põrkasid sõiduk ja metsloom. 

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