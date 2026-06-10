TÄIELIK LOOMATERAAPIA | Suurest mehest saab jänkuaedikus poisike

Möödunud suvel külastajatele avatud Nuudi Hobitalu jaoks ei ole tänavuse aasta algus olnud kergete killast. Linnugripp tõi talvel kaasa valusa kaotuse, kui tuli hukata kõik talu linnud. Tagasilöökidest hoolimata ei ole pererahvas alla andnud. Linnumaja ehitatakse taas üles, tasapisi täieneb nii lindude kui ka loomade seltskond ning tulevikuplaane on palju.