Nuudi Hobitalu väravast sisse astudes juhtub paljude külastajatega midagi kummalist. Suurest ja karmi olekuga tätoveeritud mehest saab hetkega jäneseid nunnutav poisike ning see, kes ennast Lasnamäel kõvaks meheks peab, peab esmalt julgust koguma, et jänesele porgandit pakkuda. Veidi hiljem teeb ta juba loomale pai ning on enda üle siiralt uhke.
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TÄIELIK LOOMATERAAPIA | Suurest mehest saab jänkuaedikus poisike
Möödunud suvel külastajatele avatud Nuudi Hobitalu jaoks ei ole tänavuse aasta algus olnud kergete killast. Linnugripp tõi talvel kaasa valusa kaotuse, kui tuli hukata kõik talu linnud. Tagasilöökidest hoolimata ei ole pererahvas alla andnud. Linnumaja ehitatakse taas üles, tasapisi täieneb nii lindude kui ka loomade seltskond ning tulevikuplaane on palju.
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