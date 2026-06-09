UUS VEEBIPOOD | Hiiumaa maitsed ja meistrid koondusid ühisesse e-poodi

Alates 8. juunist tegutseb aadressil pood.hiiumaa.ee ühine veebipood Hiiumaa Maitsed ja Meistrid, mida haldab Hiiumaa Käsitööselts.
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SPORT
Möödunud nädalavahetusel peeti traditsiooniline tenniseturniir “Wiscosa Hõbekala ja Ölle Kapp”, kus võisteldi kahes tugevusgrupis.
KULTUUR
Hiiumaa kirjandusfestivali viimasel päeval, 7. juunil, avati Sõru vanas kabeliaias, muuseumi vastas, mälestuskivi kirjanik Ain Kalmusele, kodanikunimega Evald Mänd.
GALERIID
Hiiumaa Kirjandusfestivali V peatükil kuulutati välja Nuutri jõe Ööbiku luulekonkursi tulemused.
UUDISED
Kohtla-Nõmmel peetud Eesti meistrivõistlustel 24 tunni ultrajooksus saavutas Hiiumaa esindaja Signe Kerge naiste arvestuses kolmanda koha ning võitis Eesti meistrivõistluste pronksmedali.