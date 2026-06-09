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UUDISED

UUS VEEBIPOOD | Hiiumaa maitsed ja meistrid koondusid ühisesse e-poodi

Hiiumaa talunike, väiketootjate ja käsitöömeistrite looming on nüüd koondatud ühisesse veebipoodi.
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pood.hiiumaa.ee

Alates 8. juunist tegutseb aadressil pood.hiiumaa.ee ühine veebipood Hiiumaa Maitsed ja Meistrid, mida haldab Hiiumaa Käsitööselts.

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