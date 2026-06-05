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GALERIID

GALERII | Kärdla kooli üheksandikele kõlas viimane koolikell

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Kärdla Kooli tutipäev. | Foto: Eike Meresmaa

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