Ööpäeva jooksul läbis Kerge 308 meetrit pikal ringil 155,990 kilomeetrit, mis andis talle Eesti meistrivõistluste arvestuses kolmanda tulemuse. Eesti meistriks tuli tartlanna Julia Rakitina 192,727 kilomeetriga ning hõbemedali võitis Kaidi Salujõe Võrust tulemusega 174,855 kilomeetrit.
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POODIUMIL | Signe Kerge võitis ööpäevajooksus pronksi
Kohtla-Nõmmel peetud Eesti meistrivõistlustel 24 tunni ultrajooksus saavutas Hiiumaa esindaja Signe Kerge naiste arvestuses kolmanda koha ning võitis Eesti meistrivõistluste pronksmedali.
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