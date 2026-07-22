SUUR ÜLEVAADE | Kelle kuuluvad Hiiumaa metsad?

Viimaste aastate raiestatistika näitab, et metsamajandamise intensiivsus erametsades on üle kolme korra kõrgem kui riigimetsas – eraettevõtted raiuvad puidu kuupmeetrites mõõdetuna 10 korda rohkem, kui tehakse riigimetsas. Väliskapitali omandis olev eramets käitub lühiajalise tulukasvu loogika järgi – lageraie, kasvav maht, kõrge intensiivsus. Riigimets liigub vastupidises suunas.