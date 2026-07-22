SUUR ÜLEVAADE | Kelle kuuluvad Hiiumaa metsad?

Viimaste aastate raiestatistika näitab, et metsamajandamise intensiivsus erametsades on üle kolme korra kõrgem kui riigimetsas – eraettevõtted raiuvad puidu kuupmeetrites mõõdetuna 10 korda rohkem, kui tehakse riigimetsas. Väliskapitali omandis olev eramets käitub lühiajalise tulukasvu loogika järgi – lageraie, kasvav maht, kõrge intensiivsus. Riigimets liigub vastupidises suunas.
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Käina Kool otsib õppejuhti
Käina Kool otsib oma meeskonda 0,5 koormusega õppejuhti.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimise tähtaeg: 6. august 2026.
Täiendav info: direktor Gerda Danieljants, tel 5194 1660, gerda@kaina.edu.ee
Ostan alates 27. juulist esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal mustikaid järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30.
Tel 5342 1841.
- inglise keele õpetaja (0,14 ametikohta),
- väikerühma õpetaja (1. kl eesti keel ja matemaatika, 0,52 ametikohta),
- loodusainete õpetaja (0,81 ametikohta).
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