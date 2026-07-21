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SPORT

RANNAVÕRKPALL | Hiidlased tõid Pärnust etapivõidu

Pärnus peetud Eesti rannavõrkpalli karikasarja kolmanda etapi, Pärnu Coolbet Cupi võitsid Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais ning Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste.

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Maret Kuuse (vasakul) ja Laura-Liisa Maiste võitsid Pärnu Coolbet Cupi. | Foto: Grete Isabel Huik/volley.ee

Naiste turniiril jõudsid Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste finaali, alistades poolfinaalis Merike Erriti ja Gerli Gulli 2:0. Finaalis oldi vastamisi Salme Adeele Hollase ja Lill Kandimaaga. Avageimi kaotanud Kuuse ja Maiste pöörasid kohtumise enda kasuks ning võitsid 2:1 

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