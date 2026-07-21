RANNAVÕRKPALL | Hiidlased tõid Pärnust etapivõidu

Naiste turniiril jõudsid Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste finaali, alistades poolfinaalis Merike Erriti ja Gerli Gulli 2:0. Finaalis oldi vastamisi Salme Adeele Hollase ja Lill Kandimaaga. Avageimi kaotanud Kuuse ja Maiste pöörasid kohtumise enda kasuks ning võitsid 2:1