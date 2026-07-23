KAKS MEDALIT | Hiidlased tõid Muhu Väina regatilt kaks pronksi

Seitsme päeva jooksul sõideti marsruudil Kärdla-Kuivastu-Kõiguste-Kuressaare ning ilmataat oli sel nädalal pigem purjetajate poolt. Hiiumaa meeskondade parimaks tulemuseks kujunesid kaks Eesti meistrivõistluste pronksmedalit ORC III ja ORC IV grupis.