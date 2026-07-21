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TULEB LEPPIDA? | Linnarebased tikuvad tuppa

Koduaias kodunenud rebaseperesid ei tohi ümber asustada. Aedlinna elanike jaoks tähendab see, et tuleb nendega koduhoovis kuidagi hakkama saada.

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Rebane Kärdlas. | Foto: Kätlin Rist

Linnarebased on Kärdlas peavalu valmistanud juba aastaid. Looduskaitseseaduse kohaselt ei tohi loodusliku liigi poegadega pesakonda häirida. Kui rebane on kinnistule pojad toonud, ei tohi seega pesakonda iseseisvalt ümber paigutada ega poegi vanematest lahutada. Linnaelanikud seab see keerulisse olukorda.

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