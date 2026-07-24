UUS MAAMÄRK | Kõpu radariposti avamisega on kaitsevägi taas Hiiumaal kohal

Avamisel ütles kaitseminister Hanno Pevkur, et tegemist on Eesti õhuseire jaoks ülikriitilise objektiga: “Ka hiidlased on nüüd rohkem kaitstud. Kõpu radaripost annab meile juurde väga palju teadmist Eesti õhuruumi kohta. Merepildi ja õhupildi olukorrateadlikkuse kasv on märkimisväärne. Mul on hea meel, et kaitsevägi on püsivalt taaskord Hiiumaal kohal.” Pevkuri sõnul annab radar ka majanduse vaatest võimaluse arutada erinevaid keskkonnasõbralikke energialahendusi, mida Eesti vajab.