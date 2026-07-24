Jälgi meid
Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

UUDISED

UUS MAAMÄRK | Kõpu radariposti avamisega on kaitsevägi taas Hiiumaal kohal

Reedel avati pärast 11 kuud kestnud ehitust pidulikult Kõpu õhuseireradar, mis laiendab Eesti ja Läänemere õhuruumi jälgimise ulatust ning tõstab NATO idatiiva olukorrateadlikkust. Kõpu 107 meetri kõrguse radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni.
Avatar photo
Kõpus valmis radaripost Eesti õhuseire tugevdamiseks. | Foto: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Avamisel ütles kaitseminister Hanno Pevkur, et tegemist on Eesti õhuseire jaoks ülikriitilise objektiga: “Ka hiidlased on nüüd rohkem kaitstud. Kõpu radaripost annab meile juurde väga palju teadmist Eesti õhuruumi kohta. Merepildi ja õhupildi olukorrateadlikkuse kasv on märkimisväärne. Mul on hea meel, et kaitsevägi on püsivalt taaskord Hiiumaal kohal.” Pevkuri sõnul annab radar ka majanduse vaatest võimaluse arutada erinevaid keskkonnasõbralikke energialahendusi, mida Eesti vajab.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

ARVAMUS

ARVAMUS | Suvi on aju kõrghooaeg

Ühel õhtul olin pikemalt telefoni jäänud. Ootamatult sekkus mu 7-aastane tütar. “Sa oled juba väga kaua telefonis olnud.” “Jah, tõsi. Jäin sõpradega lobisema.” “Saage...

10 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Regatt jõudis läbi raju lõpule

Regatt jõudis läbi raju lõpule

14 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kärdla Race tõi Hiiumaale noorpurjetajad üle Eesti ja Lätist

Nädalavahetusel peeti Kärdla sadamas noorte purjetamisvõistlus Kärdla Race, mis oli ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja kolmandaks etapiks. Kolme päeva jooksul võistlesid Optimisti, Zoom8 ja ILCA...

15 tundi ago

REPORTAAŽ

REPORTAAŽ HAUSMA UJUMISSILLALT | Pooleteise tunniga 40 hommikust ujujat

Kui hommikuti Kärdla vahel hommikumantlis jalgratturit märkate, siis võib kindel olla, et sihiks on Hausma ujumissild. Hommikune ujumine on Kärdlas tõeliselt populaarne. Neljapäeva hommikul...

16 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×