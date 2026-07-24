Avamisel ütles kaitseminister Hanno Pevkur, et tegemist on Eesti õhuseire jaoks ülikriitilise objektiga: “Ka hiidlased on nüüd rohkem kaitstud. Kõpu radaripost annab meile juurde väga palju teadmist Eesti õhuruumi kohta. Merepildi ja õhupildi olukorrateadlikkuse kasv on märkimisväärne. Mul on hea meel, et kaitsevägi on püsivalt taaskord Hiiumaal kohal.” Pevkuri sõnul annab radar ka majanduse vaatest võimaluse arutada erinevaid keskkonnasõbralikke energialahendusi, mida Eesti vajab.
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UUS MAAMÄRK | Kõpu radariposti avamisega on kaitsevägi taas Hiiumaal kohal
Reedel avati pärast 11 kuud kestnud ehitust pidulikult Kõpu õhuseireradar, mis laiendab Eesti ja Läänemere õhuruumi jälgimise ulatust ning tõstab NATO idatiiva olukorrateadlikkust. Kõpu 107 meetri kõrguse radari maksimaalne avastamiskaugus on üle 470 kilomeetri ning see võimaldab jälgida õhuruumi kuni 30 kilomeetri kõrguseni.
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