ARVAMUS | Suvi on aju kõrghooaeg

Jah, lapse lasteaia lõpetamise kingitus, Jaan Aru raamat “Osav aju” oli ilmselgelt leidnud tänuliku lugeja. Meil selle nutindusega peres kõik just imehästi pole. Aeg-ajalt näeb ka seda vaatepilti, et iga pereliige on kookus mingit sorti ekraani taga. Aga tookordse nipsaka vestluse järel panin telefoni käest ja jäin mõtlema. Milleks ma telefoni kasutan? Ostlemiseks (ma ei salli eriti suuri poode), vestlemiseks (kogu aeg ei saa kokku saada, eriti mandril elavate sõpradega), küsimustele vastuste leidmiseks, muusika ja saadete kuulamiseks. Nimekiri on lõputu. Aga olgem ausad, vahel ka täiesti jaburate meediumiklippide vaatamiseks. Kas ma kasutan telefoni õigesti? Millise eeskuju ma oma lapsele annan?