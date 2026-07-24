Jah, lapse lasteaia lõpetamise kingitus, Jaan Aru raamat “Osav aju” oli ilmselgelt leidnud tänuliku lugeja. Meil selle nutindusega peres kõik just imehästi pole. Aeg-ajalt näeb ka seda vaatepilti, et iga pereliige on kookus mingit sorti ekraani taga. Aga tookordse nipsaka vestluse järel panin telefoni käest ja jäin mõtlema. Milleks ma telefoni kasutan? Ostlemiseks (ma ei salli eriti suuri poode), vestlemiseks (kogu aeg ei saa kokku saada, eriti mandril elavate sõpradega), küsimustele vastuste leidmiseks, muusika ja saadete kuulamiseks. Nimekiri on lõputu. Aga olgem ausad, vahel ka täiesti jaburate meediumiklippide vaatamiseks. Kas ma kasutan telefoni õigesti? Millise eeskuju ma oma lapsele annan?
ARVAMUS
ARVAMUS | Suvi on aju kõrghooaeg
Ühel õhtul olin pikemalt telefoni jäänud. Ootamatult sekkus mu 7-aastane tütar.
“Sa oled juba väga kaua telefonis olnud.”
“Jah, tõsi. Jäin sõpradega lobisema.”
“Saage siis kokku, miks te kogu aeg kirjutate seal? Kas sa tead, et kui sa kogu aeg telefonis oled, siis saab sinust napakas, mitte nupukas?”
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Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma lasteaiaõpetajat 1,0 koormusega.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 14.08.2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Tööle asumine 24. august 2026.
Täiendav info tel 502 3058.
Käina Kool otsib oma meeskonda 0,5 koormusega õppejuhti.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimise tähtaeg: 6. august 2026.
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