Jälgi meid
Kerema kultuurikoda bänner

ARVAMUS

ARVAMUS | Suvi on aju kõrghooaeg

Ühel õhtul olin pikemalt telefoni jäänud. Ootamatult sekkus mu 7-aastane tütar.
“Sa oled juba väga kaua telefonis olnud.”
“Jah, tõsi. Jäin sõpradega lobisema.”
“Saage siis kokku, miks te kogu aeg kirjutate seal? Kas sa tead, et kui sa kogu aeg telefonis oled, siis saab sinust napakas, mitte nupukas?”
Ave Ungro, Hiiumaa Laste ja Perede Tugiteenuste Keskuse logopeed | Erakogu

Jah, lapse lasteaia lõpetamise kingitus, Jaan Aru raamat “Osav aju” oli ilmselgelt leidnud tänuliku lugeja. Meil selle nutindusega peres kõik just imehästi pole. Aeg-ajalt näeb ka seda vaatepilti, et iga pereliige on kookus mingit sorti ekraani taga. Aga tookordse nipsaka vestluse järel panin telefoni käest ja jäin mõtlema. Milleks ma telefoni kasutan? Ostlemiseks (ma ei salli eriti suuri poode), vestlemiseks (kogu aeg ei saa kokku saada, eriti mandril elavate sõpradega), küsimustele vastuste leidmiseks, muusika ja saadete kuulamiseks. Nimekiri on lõputu. Aga olgem ausad, vahel ka täiesti jaburate meediumiklippide vaatamiseks. Kas ma kasutan telefoni õigesti? Millise eeskuju ma oma lapsele annan?

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

UUS MAAMÄRK | Kõpu radariposti avamisega on kaitsevägi taas Hiiumaal kohal

Reedel avati pärast 11 kuud kestnud ehitust pidulikult Kõpu õhuseireradar, mis laiendab Eesti ja Läänemere õhuruumi jälgimise ulatust ning tõstab NATO idatiiva olukorrateadlikkust. Kõpu...

7 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Regatt jõudis läbi raju lõpule

Regatt jõudis läbi raju lõpule

14 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kärdla Race tõi Hiiumaale noorpurjetajad üle Eesti ja Lätist

Nädalavahetusel peeti Kärdla sadamas noorte purjetamisvõistlus Kärdla Race, mis oli ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja kolmandaks etapiks. Kolme päeva jooksul võistlesid Optimisti, Zoom8 ja ILCA...

15 tundi ago

REPORTAAŽ

REPORTAAŽ HAUSMA UJUMISSILLALT | Pooleteise tunniga 40 hommikust ujujat

Kui hommikuti Kärdla vahel hommikumantlis jalgratturit märkate, siis võib kindel olla, et sihiks on Hausma ujumissild. Hommikune ujumine on Kärdlas tõeliselt populaarne. Neljapäeva hommikul...

16 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×