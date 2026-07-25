SUVESÜDAME ÕITSEJAD | Suvise niidu asendamatud asukad

Näiteks karikakrad. Nende kollase südamiku ja valgete keelõitega tätrad on ühed tavalisemad, samas silmapaistvamad niidutaimed üldse. Karikakart tunneb ilmselt igaüks. Tegelikult on asjal oma konks. Nimelt see ilus õitseja on ametlikus pruugis hoopis harilik härjasilm. Seevastu päris karikakart on meie looduses vaid üks liik – valge karikakar. Ühe-kaheaastane lõhestunud lehtede ja suurte kollaste õiesüdamikega põlluumbrohi, kes on jäänud Eestis lausa haruldaseks. Hiiumaal teda siiski kuskil Käina-Emmaste kandis veel leiduvat. Muide, Suuremõisa lossi taga, kooliaia jalgvärava lähistel õitseb sel suvel üks klumbike kollast ja valget karikakart.