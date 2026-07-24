HIIUMAA PULMAPAIGANA | Tormisest sadamast lõõmava moonipõlluni

Noorpaar läheneb paadiga Sarve sadamale. Meri on veidi tormine. Kaldal ootavad pulmakülalised. Täna on Sandra ja Tanel Klee ühise teekonna üks kõige olulisemaid päevi. Hiiumaal abiellumine oli nende jaoks loomulik valik. “Siin on meie juured, meie inimesed, väga palju mälestusi,” ütleb pruut, kelle lapsepõlve suved möödusid suures osas just Sarve sadamas.
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Käina Kool otsib õppejuhti
Käina Kool otsib oma meeskonda 0,5 koormusega õppejuhti.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Kandideerimise tähtaeg: 6. august 2026.
Täiendav info: direktor Gerda Danieljants, tel 5194 1660, gerda@kaina.edu.ee
Ostan alates 27. juulist esmaspäeviti ja neljapäeviti Hiiumaal mustikaid järgnevalt: Suuremõisas kl 11.30, Käinas 11.45, Nõmbas 12, Tubalal 12.15, Kärdlas 12.30.
Tel 5342 1841.
- inglise keele õpetaja (0,14 ametikohta),
- väikerühma õpetaja (1. kl eesti keel ja matemaatika, 0,52 ametikohta),
- loodusainete õpetaja (0,81 ametikohta).
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