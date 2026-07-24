HIIUMAA PULMAPAIGANA | Tormisest sadamast lõõmava moonipõlluni

Noorpaar läheneb paadiga Sarve sadamale. Meri on veidi tormine. Kaldal ootavad pulmakülalised. Täna on Sandra ja Tanel Klee ühise teekonna üks kõige olulisemaid päevi. Hiiumaal abiellumine oli nende jaoks loomulik valik. “Siin on meie juured, meie inimesed, väga palju mälestusi,” ütleb pruut, kelle lapsepõlve suved möödusid suures osas just Sarve sadamas.