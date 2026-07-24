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TEEMA

HIIUMAA PULMAPAIGANA | Tormisest sadamast lõõmava moonipõlluni

Hiiumaal toimub aastas ligi kolmkümmend pulma. Oma ehedusega kõnetab saar nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi paare.

Tanel ja Sandra Klee pidasid oma pulma Sarvel, sest just siin möödus suur osa pruudi lapsepõlve suvedest. | Foto: Häli-Herta Haavapuu

Noorpaar läheneb paadiga Sarve sadamale. Meri on veidi tormine. Kaldal ootavad pulmakülalised. Täna on Sandra ja Tanel Klee ühise teekonna üks kõige olulisemaid päevi. Hiiumaal abiellumine oli nende jaoks loomulik valik. “Siin on meie juured, meie inimesed, väga palju mälestusi,” ütleb pruut, kelle lapsepõlve suved möödusid suures osas just Sarve sadamas. 

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