2. juuli, kell on 6.32 ja auto termomeeter näitab, et väljas on 17 kraadi sooja. Hausma ujumissilla juures parklas on juba neli autot. Üle pika aja on ilm pilvine, sellegipoolest on väljas mõnusalt soe. Tuult pole, meri on peegelsile ja sulandub taevaga ühte. Üks hommikune ujuja just lahkus, teine on juba vees ja kaks sätivad minekule. Ujumissilla otsas ripub vees termomeeter, selle järgi on merevesi 22 kraadi.
REPORTAAŽ
REPORTAAŽ HAUSMA UJUMISSILLALT | Pooleteise tunniga 40 hommikust ujujat
Kui hommikuti Kärdla vahel hommikumantlis jalgratturit märkate, siis võib kindel olla, et sihiks on Hausma ujumissild. Hommikune ujumine on Kärdlas tõeliselt populaarne. Neljapäeva hommikul käib meres pooleteise tunniga koguni 40 suplejat. Agaramad on naised, 40 ujujast vaid kaheksa on mehed.
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