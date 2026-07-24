REPORTAAŽ HAUSMA UJUMISSILLALT | Pooleteise tunniga 40 hommikust ujujat

2. juuli, kell on 6.32 ja auto termomeeter näitab, et väljas on 17 kraadi sooja. Hausma ujumissilla juures parklas on juba neli autot. Üle pika aja on ilm pilvine, sellegipoolest on väljas mõnusalt soe. Tuult pole, meri on peegelsile ja sulandub taevaga ühte. Üks hommikune ujuja just lahkus, teine on juba vees ja kaks sätivad minekule. Ujumissilla otsas ripub vees termomeeter, selle järgi on merevesi 22 kraadi.