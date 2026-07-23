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TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Milline on sinu meelest Hiiumaa tulevik kümne aasta pärast?

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Fotod: Eike Meresmaa

Kalev

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