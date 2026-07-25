Jälgi meid
Kodukohvikute päev banner 16.-30.07

GALERIID

GALERII | Hiiumaa vald tervitas uusi ilmakodanikke ühisel lusikapeol

24. juulil aset leidnud lusikapeole oli koos peredega kutsutud 61 last, kes on sündinud ajavahemikul 1. aprillist 2025 kuni 11. maini 2026. Tervituskõne pidas Hiiumaa Vallavolikogu esinaine Anu Pielberg.
Avatar photo
Lusikapidu on tervitus uutele vallakodanikele ja võimalus väärtustada peresid. | Foto: Häli-Herta Haavapuu

Hiiumaa vald korraldab igal aastal lusikapidu, et tunnustada uusi vallakodanikke ning jagada koos peredega rõõmu lapse sünni üle. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

LOODUS

SUVESÜDAME ÕITSEJAD | Suvise niidu asendamatud asukad

Suvine aasalillede õitsemise tippaeg kipub heinakuu teises pooles küll juba pisut väsima, ent küllap leidub jumikate-metsporgandite-raudrohtude kõrval siiski ka mitmeid muid õitsejaid.

14 tundi ago

UUDISED

UUS MAAMÄRK | Kõpu radariposti avamisega on kaitsevägi taas Hiiumaal kohal

Reedel avati pärast 11 kuud kestnud ehitust pidulikult Kõpu õhuseireradar, mis laiendab Eesti ja Läänemere õhuruumi jälgimise ulatust ning tõstab NATO idatiiva olukorrateadlikkust. Kõpu...

1 päev ago

ARVAMUS

ARVAMUS | Suvi on aju kõrghooaeg

Ühel õhtul olin pikemalt telefoni jäänud. Ootamatult sekkus mu 7-aastane tütar. “Sa oled juba väga kaua telefonis olnud.” “Jah, tõsi. Jäin sõpradega lobisema.” “Saage...

1 päev ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Regatt jõudis läbi raju lõpule

Regatt jõudis läbi raju lõpule

2 päeva ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×