Kuigi regati viimasel päeval jäid võistlejad tuule puudumise tõttu kaldale, õnnestus kahe esimese päevaga pidada kuus võistlussõitu ning nende põhjal selgusid ka võitjad.
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GALERII | Kärdla Race tõi Hiiumaale noorpurjetajad üle Eesti ja Lätist
Nädalavahetusel peeti Kärdla sadamas noorte purjetamisvõistlus Kärdla Race, mis oli ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja kolmandaks etapiks. Kolme päeva jooksul võistlesid Optimisti, Zoom8 ja ILCA 4 klassi noorpurjetajad Eestist ja Lätist.
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Käina Kool otsib õppejuhti
Käina Kool otsib oma meeskonda 0,5 koormusega õppejuhti.
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Täiendav info: direktor Gerda Danieljants, tel 5194 1660, gerda@kaina.edu.ee
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