KUHU MINNA | Hiiumaal avavad uksed neli talu

Mihkli talumuuseum kutsub veetma päeva ehtsas ajaloolises talukeskkonnas. Külastajatel on võimalus võtta aeg maha, et nautida Hiiumaa maaelu, tutvuda muuseumi näitustega ning kohtuda talu lammaste, jäneste ning kanade ja partidega. Tänavu ootab külastajaid omanäoline hiidlaste ühisnäitus “Viljatontide missivõistlus”, millest on saanud 45 osalejaga suisa tõmbenumber. Vaadata saab ka Hiiumaa hirmutiste väljapanekut ning mere tähtsust saare igapäevaelus tutvustavat näitust “Meri aidas”. Lastele on avatud Karvakala mänguala.
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Tel 5342 1841.
- inglise keele õpetaja (0,14 ametikohta),
- väikerühma õpetaja (1. kl eesti keel ja matemaatika, 0,52 ametikohta),
- loodusainete õpetaja (0,81 ametikohta).
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