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PERSOON

MOEKEISER PARTSI KÜLAST | Hiidlane, kelle loomingut kantakse üle maailma

Magnus Lõppe (40) disainitud riideid kantakse enam kui viiekümnes riigis. Inspiratsiooni leiab ta Hiiumaalt.
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Magnuse loomingut iseloomustav lihtsus ja praktilisus on saanud alguse Hiiumaalt. | Erakogu

Magnuse disaineriks saamise tee algus oli Hiiumaal Partsi külas, kus suures maakodus metsade ja põldude vahel kasvanud poisil oli ruumi ja aega ümbritsevat märgata ning proovida kõike, mis vähegi huvi pakkus.

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