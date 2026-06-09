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KULTUUR

AVATI MÄLESTUSKIVI | Hiiumaa kirjanik sai kodukohta mälestuskivi

Hiiumaa kirjandusfestivali viimasel päeval, 7. juunil, avati Sõru vanas kabeliaias, muuseumi vastas, mälestuskivi kirjanik Ain Kalmusele, kodanikunimega Evald Mänd.

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Kirjanik Ain Kalmuse mälestuskivi õnnistas pastor Enn Veevo. | Foto: Reet Kokovkin

“Hiiumaal sündinud, kuid võõrsil elanud Ain Kalmuse looming oleks vist kirjutamata jäänud, kui ta poleks KGB eest 1944. aastal jõudnud üle mere põgeneda,” mõtiskles kivi õnnistanud pastor Enn Veevo.

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