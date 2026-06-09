AVATI MÄLESTUSKIVI | Hiiumaa kirjanik sai kodukohta mälestuskivi

“Hiiumaal sündinud, kuid võõrsil elanud Ain Kalmuse looming oleks vist kirjutamata jäänud, kui ta poleks KGB eest 1944. aastal jõudnud üle mere põgeneda,” mõtiskles kivi õnnistanud pastor Enn Veevo.
Veel lugemist:
SPORT
Möödunud nädalavahetusel peeti traditsiooniline tenniseturniir “Wiscosa Hõbekala ja Ölle Kapp”, kus võisteldi kahes tugevusgrupis.
GALERIID
Hiiumaa Kirjandusfestivali V peatükil kuulutati välja Nuutri jõe Ööbiku luulekonkursi tulemused.
UUDISED
Kohtla-Nõmmel peetud Eesti meistrivõistlustel 24 tunni ultrajooksus saavutas Hiiumaa esindaja Signe Kerge naiste arvestuses kolmanda koha ning võitis Eesti meistrivõistluste pronksmedali.
UUDISED
Hausma ujumiskoha parkla rajamisel on lõpetatud küll katte panemine, kuid liikluskorralduse märgistamine toimub lähiajal.