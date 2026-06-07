Nähtavasti tuleb paljudele üllatusena või liiga tihti ei mõelda sellele, et see Lääneranniku sadam, kust pääseb saartele, on tegelikult praeguseni ka ise omamoodi saar.
KIRI SAARELT
KIRI VIRTSU POOLSAARELT | Kesselaiule ei saanudki
Teate ju küll praegu kuulsat Nublu laulu, kus Virtsu kassas sai reisiplaan hoobi ning kuna terveks praamipiletiks polnud raha, siis saarde ei saanudki ja tuli Kesselaiul maha minna. Meie ei saanud isegi sinna ning tuli pidama jääda Virtsu poolsaarel. Kirja saadan teele Virtsu sadamast.
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