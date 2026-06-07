KIRI VIRTSU POOLSAARELT | Kesselaiule ei saanudki

Teate ju küll praegu kuulsat Nublu laulu, kus Virtsu kassas sai reisiplaan hoobi ning kuna terveks praamipiletiks polnud raha, siis saarde ei saanudki ja tuli Kesselaiul maha minna. Meie ei saanud isegi sinna ning tuli pidama jääda Virtsu poolsaarel. Kirja saadan teele Virtsu sadamast.