AHTO ILMAJUTUD | Ees ootab jahe ja vihmane nädal

Neljapäeval (11.06) liigub lõunast üle maa väike Lõuna-Euroopast pärit madalrõhkkond.
Veel lugemist:
HIIU LEHE MINUTID
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
GALERIID
Möödunud suvel külastajatele avatud Nuudi Hobitalu jaoks ei ole tänavuse aasta algus olnud kergete killast. Linnugripp tõi talvel kaasa valusa kaotuse, kui tuli hukata...
SPORT
Möödunud nädalavahetusel peeti traditsiooniline tenniseturniir “Wiscosa Hõbekala ja Ölle Kapp”, kus võisteldi kahes tugevusgrupis.
KULTUUR
Hiiumaa kirjandusfestivali viimasel päeval, 7. juunil, avati Sõru vanas kabeliaias, muuseumi vastas, mälestuskivi kirjanik Ain Kalmusele, kodanikunimega Evald Mänd.