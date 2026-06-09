KIRJANDUSFESTIVALI GALERII | Hiiumaa sai teise Nuutri jõe Ööbiku

Võistlusele laekus töid põhikooli ja gümnaasiumi kategoorias, kuid kõige rohkem täiskasvanute kategoorias, kus 19 luuletajat võtsid mõõtu mitmete ja mitmete luuletustega. Kõik olid väga tublid ja suur aitäh osalejatele! Kahjuks ei saa kõikidele auhinnalisi kohti jagada, kuid võitjad olid järgmised.