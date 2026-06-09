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GALERIID

KIRJANDUSFESTIVALI GALERII | Hiiumaa sai teise Nuutri jõe Ööbiku

Hiiumaa Kirjandusfestivali V peatükil kuulutati välja Nuutri jõe Ööbiku luulekonkursi tulemused.

Noore Ööbiku tiitli pälvis Harriet Vesingi. | Foto: Eike Meresmaa

Võistlusele laekus töid põhikooli ja gümnaasiumi kategoorias, kuid kõige rohkem täiskasvanute kategoorias, kus 19 luuletajat võtsid mõõtu mitmete ja mitmete luuletustega. Kõik olid väga tublid ja suur aitäh osalejatele! Kahjuks ei saa kõikidele auhinnalisi kohti jagada, kuid võitjad olid järgmised.  

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