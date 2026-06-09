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NOORED

MEILE KIRJUTATAKSE | Kodutütarde tippsaavutus: Pühalepa rühma noored sooritasid VI järgu

Järguõpe ning sellega kaasnevad katsed on Kodutütarde organisatsiooni baaskoolitus. See on pikk teekond, mis tipneb VI järguga – noorteorganisatsiooni kõrgeima tasemega. Tänavu said selle erakordse saavutusega hakkama kaks Pühalepa rühma kodutütart, Riin Padu ja Carolyn Roos.
Riin Padu (vasakul) ja Carolyn Roos sooritasid kodutütarde kõrgeima järgu. | Foto: Julia Gurjeva

Järguõpe hõlmab teadmisi ja oskusi kuuel erineval teemal: Eesti loodus ja ajalugu, matkatarkused, turvalisus, kehaline aktiivsus ning kodutütarde teadmised ja oskused, mis sisaldavad ka riigikaitset. Järguõpe on jaotatud kuueks tasemeks – alustatakse madalamast ehk I järgust ning liigutakse samm-sammult ülespoole, kuni jõutakse kõrgeima ehk VI järguni. Nii suursuguse saavutuseni jõuavad väga vähesed Eestimaa noorkotkad ja kodutütred kuna pingutust ja tegutsemist on selleks palju vaja. Kuid võimatu see ei ole ning igas noorkotkas ja kodutütres on olemas see potentsiaal saavutamaks kõrgeim tase organisatsioonis. 

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