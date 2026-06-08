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SPORT

AJALOOLINE VÕIT | Maria Eller tõi Hiiumaale Eesti meistritiitli

Hiiumaa Orienteerujate Klubi sportlane Maria Eller krooniti laupäeval Läänemaal Keibus peetud Eesti orienteerumise lühiraja meistrivõistlustel naiste põhiklassi Eesti meistriks. Tegemist on nii sportlase esimese individuaalse põhiklassi medaliga kui ka Hiiumaa Orienteerujate Klubi ajaloo esimese põhiklassi Eesti meistritiitliga.
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Maria Eller (keskel). | Foto: Aldis Toome

Eesti paremiku osalusel peetud võistlusel suutis Eller kogu 14-punktilise raja vältel oma tempot hoida ning finišeeris veenva eduga. Teiseks tulnud Sigrid Ruuli edestas ta ühe minuti ja 42 sekundiga ning kolmandaks jäänud Anu Akerman kaotas hiidlannale ühe minuti ja 56 sekundit.

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