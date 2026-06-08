AJALOOLINE VÕIT | Maria Eller tõi Hiiumaale Eesti meistritiitli

Eesti paremiku osalusel peetud võistlusel suutis Eller kogu 14-punktilise raja vältel oma tempot hoida ning finišeeris veenva eduga. Teiseks tulnud Sigrid Ruuli edestas ta ühe minuti ja 42 sekundiga ning kolmandaks jäänud Anu Akerman kaotas hiidlannale ühe minuti ja 56 sekundit.