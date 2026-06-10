VUTIFÄNNI MEENUTUSED | Jalgpall kui elulaulu refrään

1958. aastal toimus jalgpalli MM-finaalturniir Rootsis. Stockholmis paguluses elanud kirjanik Karl Ristikivi kirjeldab oma “Päevaraamatus”, kuidas käis jaanipäeval staadionil vaatamas poolfinaali Brasiilia ja Prantsusmaa vahel. Mäng olnud “väga hea, tehniline ja vaheldusrikas ning eriti paistsid silma Brasiilia mustanahalised mängijad.” Publik sümpatiseeris pigem prantslastele, mis jäi autorile arusaamatuks. Mäng lõppes 5:2 Brasiilia kasuks. Finaalmängu ülekannet kuulas kirjanik raadiost. “Brasiilia lõi Rootsit 5:2 ja on seega maailmameister. Kuigi ilm oli vihmane ja külm. Sündmuste lähedus avaldab oma mõju, kui publiku möirgamine aknast sisse kostab…”