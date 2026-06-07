25 AASTAT TAGASI | Merereis ehtsal purjelaeval

Merereis ehtsal purjelaeval
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POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 49 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati 22 väärteomenetlust ning patrull sai 17 väljakutset. Üks inimene vajas kainenemist järelevalve...
UUDISED
Suurõppuse Ilves raames toimuvad 10. juunil Kärdla lennujaamas ja Hiiumaa Spordikeskuses õppused ning üleriigiliselt testitakse ohuteavitussüsteemi EE-ALARM.
KIRI SAARELT
Teate ju küll praegu kuulsat Nublu laulu, kus Virtsu kassas sai reisiplaan hoobi ning kuna terveks praamipiletiks polnud raha, siis saarde ei saanudki ja...
PILTUUDIS
5. juunil kell 13.33 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Kärdlas, et Heltermaa maantee ja Padu-Alato tee ristmikul on kraavi sõitnud sõiduauto Porsche Cayenne E-Hybrid.