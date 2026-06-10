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ÜMBER SÜNDINUD | Villaladu võõrustab varsti suursündmusi

Kärdla sadamas asuvas ajaloolises Villalaos käivad veel viimased ponnistused, et juba juunis võõrustada näiteks Hiiumaa Gümnaasiumi lõpuaktust ja vilistlaste kokkutulekut.

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Taavi (vasakul) ja Arno sõnul ootavad järgmiste töödena ees uksed, valgustus ja teisaldatavad tualetid. | Foto: Arabella Valtin

Kui Arno Kuuse ja Taavi Juursalu MTÜ Villaladu aasta tagasi 170-aastase hoone rendile võttis, raputasid paljud pead, et mida sellise saraga pihta hakata. 

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