ÜMBER SÜNDINUD | Villaladu võõrustab varsti suursündmusi

Kui Arno Kuuse ja Taavi Juursalu MTÜ Villaladu aasta tagasi 170-aastase hoone rendile võttis, raputasid paljud pead, et mida sellise saraga pihta hakata.
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Vaatamata sellele, et Hiiumaa valla erinevad arengudokumendid rõhutavad põlisväärtuste kaitset, lubab vallavõim Kärdlas, Pargi 3 asuva vabrikuametnike elamu lammutada.