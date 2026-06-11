JUHTKIRI | Jutt, mida tuleb aina korrata

Võimalik, et laupäevasel päeval 85 aastat tagasi õitsesid Hiiumaal viimased sirelid, nii nagu tänagi, ja nende magus lõhn hõljus õhus. Võimalik, et just sirelite lõhn oli paljude inimeste jaoks viimane lõhn, mida nad oma kodusaarelt tundsid. Mis jäi meelde. Ja paljud ei saanudki seda lõhna enam kunagi tunda.
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Teisipäeval viidi Kärdla lennujaama territooriumil ja selle lähiümbruses läbi ulatuslik päästeõppus, mille käigus võis ajavahemikul kell 10–14 näha erinevaid üksusi koos tehnikaga. Tegemist oli...
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Keskkonnaagentuuri ilmateenistus andis 11. juuniks Hiiu maakonnale esimese taseme hoiatuse kell 15.00–21.00. Sellel ajal võib Hiiumaal esineda tugevat vihmasadu, äikesevihma ning tugevaid tuulepuhanguid.
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