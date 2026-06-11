JUHTKIRI | Jutt, mida tuleb aina korrata

Võimalik, et laupäevasel päeval 85 aastat tagasi õitsesid Hiiumaal viimased sirelid, nii nagu tänagi, ja nende magus lõhn hõljus õhus. Võimalik, et just sirelite lõhn oli paljude inimeste jaoks viimane lõhn, mida nad oma kodusaarelt tundsid. Mis jäi meelde. Ja paljud ei saanudki seda lõhna enam kunagi tunda.