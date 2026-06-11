HOIATUS | Hiiumaal on oodata tugevat vihmasadu ja äikest

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt liiguvad neljapäeva päeval vihmapilved Lõuna-Eestist põhja suunas ja pärastlõunast alates muutub sadu paljudes kohtades tugevaks. Õhtu poole jõuavad lõuna poolt ka äikesepilved, millega võib kaasneda lisaks tugevale vihmale kohati rahe ja on soodsad tingimused trombide tekkeks. Äikesepilvede all on tugevaid tuulepuhanguid. Sajuhulgad ulatuvad üle 25 mm, raheterad võivad olla suuremad kui 2 cm. 12. juuni öö hakul jätkub Eestis tugev vihmasadu ja kohati on äikest.