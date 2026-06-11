Ilmateenistuse prognoosi kohaselt liiguvad neljapäeva päeval vihmapilved Lõuna-Eestist põhja suunas ja pärastlõunast alates muutub sadu paljudes kohtades tugevaks. Õhtu poole jõuavad lõuna poolt ka äikesepilved, millega võib kaasneda lisaks tugevale vihmale kohati rahe ja on soodsad tingimused trombide tekkeks. Äikesepilvede all on tugevaid tuulepuhanguid. Sajuhulgad ulatuvad üle 25 mm, raheterad võivad olla suuremad kui 2 cm. 12. juuni öö hakul jätkub Eestis tugev vihmasadu ja kohati on äikest.
UUDISED
HOIATUS | Hiiumaal on oodata tugevat vihmasadu ja äikest
Keskkonnaagentuuri ilmateenistus andis 11. juuniks Hiiu maakonnale esimese taseme hoiatuse kell 15.00–21.00. Sellel ajal võib Hiiumaal esineda tugevat vihmasadu, äikesevihma ning tugevaid tuulepuhanguid.
Veel lugemist:
PILTUUDIS
Hiiu Lehele saadeti rajakaamera fotod, millel on näha vahva hetk neljapäeva hommikul, kui metsanotsude pere üheskoos sööma tuli.
GALERIID
Teisipäeval viidi Kärdla lennujaama territooriumil ja selle lähiümbruses läbi ulatuslik päästeõppus, mille käigus võis ajavahemikul kell 10–14 näha erinevaid üksusi koos tehnikaga. Tegemist oli...
UUDISED
SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Romet Keskla lahkub selle hooaja lõpus ametist, et keskenduda oma ettevõtte arendamisele, vahendab Hiiumaa vald.