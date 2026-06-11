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NOORED

HIIUMAA PÕHIKOOLIDE LÕPETAJAD | Üheksa aastat selja taga

Põhikooli lõpetamise kohta öeldakse, et see on noore inimese elus kõige olulisem hetk. Siit edasi hakatakse juba vaatama kaugemasse tulevikku ja tasapisi muutuvad noored täiskasvanumaks. Tänavu lõpetas Hiiumaal 9. klassi 86 õpilast. Hiiu Lehele rääkisid neli lõpetajat sellest, mis oli ja mis edasi saab.
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Koolilõpetajad Marret-Lee Laid, Krislin Aru, Luna Angelika Põldma ja Anna-Ly Pruunlepp. | Erakogu

Anna-Ly Pruunlepp

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