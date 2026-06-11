Anna-Ly Pruunlepp
NOORED
HIIUMAA PÕHIKOOLIDE LÕPETAJAD | Üheksa aastat selja taga
Põhikooli lõpetamise kohta öeldakse, et see on noore inimese elus kõige olulisem hetk. Siit edasi hakatakse juba vaatama kaugemasse tulevikku ja tasapisi muutuvad noored täiskasvanumaks. Tänavu lõpetas Hiiumaal 9. klassi 86 õpilast. Hiiu Lehele rääkisid neli lõpetajat sellest, mis oli ja mis edasi saab.
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Keskkonnaagentuuri ilmateenistus andis 11. juuniks Hiiu maakonnale esimese taseme hoiatuse kell 15.00–21.00. Sellel ajal võib Hiiumaal esineda tugevat vihmasadu, äikesevihma ning tugevaid tuulepuhanguid.