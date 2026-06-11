LAHKUB AMETIST | Hiiumaa Sadamate juht Romet Keskla võtab sügisest ette uued väljakutsed

Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu esimees Raido Randmaa tänas Romet Kesklat sadamatesse suunatud panuse eest ning mõistab tema soovi pühenduda edaspidi enda tegemistesse.
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PILTUUDIS
Hiiu Lehele saadeti rajakaamera fotod, millel on näha vahva hetk neljapäeva hommikul, kui metsanotsude pere üheskoos sööma tuli.
GALERIID
Teisipäeval viidi Kärdla lennujaama territooriumil ja selle lähiümbruses läbi ulatuslik päästeõppus, mille käigus võis ajavahemikul kell 10–14 näha erinevaid üksusi koos tehnikaga. Tegemist oli...
UUDISED
Keskkonnaagentuuri ilmateenistus andis 11. juuniks Hiiu maakonnale esimese taseme hoiatuse kell 15.00–21.00. Sellel ajal võib Hiiumaal esineda tugevat vihmasadu, äikesevihma ning tugevaid tuulepuhanguid.