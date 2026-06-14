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LOODUS

AASTA ORHIDEE | Tänavu on hea pruunika pesajuure aasta

Tänavuse aasta orhideeks valitud pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis) on meie käpaliste seas üks erandlik tegelane.

Pesajuuremets, uued õitsejad ja vanad kuivikud. | Foto: Tapio Vares

Nimelt on ta fotosünteesimise võimest loobunud, elades ainuüksi seente pakutava varal. Säärane seentoiduline orhidee on ka lehitu pisikäpp, ent too on üliharuldane. Pruunikat pesajuurt võib aga kohata üsna laialt Eestimaa metsades ning erandiks pole ka Hiiumaa. 

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