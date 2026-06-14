AASTA ORHIDEE | Tänavu on hea pruunika pesajuure aasta

Nimelt on ta fotosünteesimise võimest loobunud, elades ainuüksi seente pakutava varal. Säärane seentoiduline orhidee on ka lehitu pisikäpp, ent too on üliharuldane. Pruunikat pesajuurt võib aga kohata üsna laialt Eestimaa metsades ning erandiks pole ka Hiiumaa.