TÄNAVAKÜSITLUS | 14. juunil on küüditamise aastapäev. Mis mõtteid tekitab küüditamine?

Hanno
Veel lugemist:
PERSOON
Triinu Paabut (34) ei imesta enam, kui võhivõõras inimene kaupluses räägib, kuidas tütar kodus ikka veel temast räägib, või kui keegi riidepoes riiuli tagant...
UUDISED
Pühapäeval, 14. juunil on leinapäev, sest siis möödub 85 aastat juuniküüditamisest. Aastaid on naiskodukaitsjad korraldanud kampaaniat “Ma ei unusta Sind!”, mille fookuses on tänavu...
PILTUUDIS
Hiiu Lehele saadeti rajakaamera fotod, millel on näha vahva hetk neljapäeva hommikul, kui metsanotsude pere üheskoos sööma tuli.