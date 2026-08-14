ERAKORRALINE ISTUNG | Volikogu ei toetanud üürimajale laenu andmist

Hiiumaa vallavolikogu ei toetanud 8. augusti erakorralisel istungil kaheksa volikogu opositsiooni kuuluva liikme ettepanekut anda valla enamusosalusega Sadama Üürimaja OÜ-le kuni 400 000 eurot laenu. Ettepaneku eesmärk oli aidata ettevõttel täita lähiaja kohustused ja korraldada ümber senine laenukoormus.