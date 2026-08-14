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UUDISED

ERAKORRALINE ISTUNG | Volikogu ei toetanud üürimajale laenu andmist

Hiiumaa vallavolikogu ei toetanud 8. augusti erakorralisel istungil kaheksa volikogu opositsiooni kuuluva liikme ettepanekut anda valla enamusosalusega Sadama Üürimaja OÜ-le kuni 400 000 eurot laenu. Ettepaneku eesmärk oli aidata ettevõttel täita lähiaja kohustused ja korraldada ümber senine laenukoormus.
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Eelnõu järgi saanuks vald anda ettevõttele kuni 400 000 eurot laenu. Raha oli kavas kasutada ettevõtte lähiaja rahaliste kohustuste täitmiseks ning vajadusel olemasoleva laenu refinantseerimise hõlbustamiseks.

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