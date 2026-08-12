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PILTUUDIS

VAATA PILTE | Rahvas kogunes Hiiumaa randadesse päikesevarjutust vaatama

Täna, 12. augusti õhtul võis Hiiumaa randades näha ootamatult palju inimesi, kes kõik olid kokku kogunenud, et vaadata päikesevarjutust.
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Maagiline päikesevarjutus Tahkunas. | Foto: Raul Vinni

Peamiselt liikusid autod Tahkuna suunas, kust nägi päikest eriti selgelt. Kauste rannas oli aga lausa üheksa autot. Igast neist väljus 2–4 inimest. Ka Rannapaargu ümbrus ja Kärdla sadama piirkond olid rahvastatud.

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