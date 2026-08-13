NOSTALGILINE KOGU | 526 Vana Toomast Sõrul

Eero Kööp kogub Vana Toomaseid ning on need Sõru muuseumisse teistelegi vaatamiseks suve lõpuni välja pannud.
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Ostan vanu raamatuid, maale, graafikat, postkaarte, nõusid, münte jne.
Tel 5829 9810
Sakala LK müüb laupäeval, 8. augustil noorkanu, h: 8 € (mun. al. aug. 2. pool) Hiiumaa bussipeatustes: kl 9.45 Heltermaa, 10.00 Suuremõisa, 10.20 Käina vana Coop, 10.35 Emmaste.
Tel 5374 1711
Müüa kolmerattaline elektriline roller. Ostetud aastal 2024, sõitnud 1600 km. Asub Käinas. H: 825 eurot.
Tel 5563 7789 Mare
Müüa 36 ruumimeetrit 2024. aastal tehtud 50-55 cm pikkusega küttepuid. Transport Käina-Emmaste piirkonnas hinna sees.
Lisainfo tel +372 529 3586
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