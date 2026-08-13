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Hiiu kala ja õlle fest 7-14.08

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NOSTALGILINE KOGU | 526 Vana Toomast Sõrul

Kuigi Vana Toomas ehib Raekoja torni Tallinnas, teab teda vast iga Eesti elanik. Tõsi, vanemaealised vast rohkem, kuna paljudes kodudes ehtis just see vuntsidega linnavalvur kapipealset või seina.
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Eero Kööp on Vana Toomaseid koguud üle üheksa aasta. | Foto: Eike Meresmaa

Eero Kööp kogub Vana Toomaseid ning on need Sõru muuseumisse teistelegi vaatamiseks suve lõpuni välja pannud. 

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