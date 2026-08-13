UUES KUUES | Kus peidab ennast kaasaegne hiiu huumor?

Nii nagu kõik siin maailmas on muutuv, on seda ka pärimus. Varem vaid suuliselt levinud, kuid nüüd osaliselt ka internetti kolinud folkloor ümbritseb meid iga päev. Ilma, et me seda võib-olla isegi märkaks. Pikemate lugude, naljade ja pajatuste jutustamine on asendunud lühikeste visuaalsete lahendustega.