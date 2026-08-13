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Hiiu kala ja õlle fest 7-14.08

TEEMA

UUES KUUES | Kus peidab ennast kaasaegne hiiu huumor?

Vaevalt leidub inimest, kes ei oleks kuulnud kuulsast ning veidike salapärasest hiiu huumorist. Sellest seletamatust nähtusest, mille juurde kuulub tihti sõnamäng, iroonia, absurd, kahemõttelisus ja suuremal või vähemal määral ka hiiu keel.
Iga hiidlane teab, et pitsu on väike puidust tool. Kõik teised seda paraku teada ei pruugi. | Foto: Instagrami konto hiiumaa meemid

Nii nagu kõik siin maailmas on muutuv, on seda ka pärimus. Varem vaid suuliselt levinud, kuid nüüd osaliselt ka internetti kolinud folkloor ümbritseb meid iga päev. Ilma, et me seda võib-olla isegi märkaks. Pikemate lugude, naljade ja pajatuste jutustamine on asendunud lühikeste visuaalsete lahendustega.

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