ARVAMUS | Hiiumaa – roheline saar?

Turundame Hiiumaad kui Eesti rohelist pärlit. Arengukavas 2035+ ja uue arengukava 2040+ eelnõus seisab, et Hiiumaa peab saama “rohelisemaks”. See tähendab, et praegune seis ei ole piisav. Kas tegemist on vaid loosungiga või on meil sellega tõsi taga?