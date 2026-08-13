“Rohelisem” ei tähenda tõenäoliselt rohkem loodust. Pigem tähendab see, et meie loodusväärtusi hoitakse, mitte ei lasta neil vaikselt hääbuda, kasutatakse ilma neid ammendamata ja üha rohkematel on neile tegelik ligipääs. See nõuab enamat kui ilusaid sõnu turismibrošüürides ja eeldab, et keegi kannab vastutust meie ühiste loodusvarade säilitamise ja majandamise eest.
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ARVAMUS | Hiiumaa – roheline saar?
Turundame Hiiumaad kui Eesti rohelist pärlit. Arengukavas 2035+ ja uue arengukava 2040+ eelnõus seisab, et Hiiumaa peab saama “rohelisemaks”. See tähendab, et praegune seis ei ole piisav. Kas tegemist on vaid loosungiga või on meil sellega tõsi taga?
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