KUHU MINNA | Trio Poll-Varema-Poll toob Suuremõisa lossi eesti ja maailmaklassika

Rahvusvaheliselt tunnustatud interpreetidest koosnev Trio Poll-Varema-Poll koosseisus Mari Poll (viiul), Henry-David Varema (tšello) ja Mihkel Poll (klaver) on tegutsenud alates 2013. aastast ning esinenud mainekatel kontserdilavadel nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Ansambli repertuaaris on olulisel kohal eesti heliloojate muusika ning 2023. aastal pälvis trio Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia silmapaistva kammermuusika-aasta eest.