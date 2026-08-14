Rahvusvaheliselt tunnustatud interpreetidest koosnev Trio Poll-Varema-Poll koosseisus Mari Poll (viiul), Henry-David Varema (tšello) ja Mihkel Poll (klaver) on tegutsenud alates 2013. aastast ning esinenud mainekatel kontserdilavadel nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Ansambli repertuaaris on olulisel kohal eesti heliloojate muusika ning 2023. aastal pälvis trio Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia silmapaistva kammermuusika-aasta eest.
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KUHU MINNA | Trio Poll-Varema-Poll toob Suuremõisa lossi eesti ja maailmaklassika
19. augustil annab Suuremõisa lossis kontserdi Trio Poll-Varema-Poll, kelle esituses kõlavad Tõnu Kõrvitsa, Artur Lemba ja Johannes Brahmsi klaveritriod. Kava keskmes on Tõnu Kõrvitsa 2023. aastal trio tellimusel valminud teos “Saared”, mille kõrval tulevad ettekandele kaks romantilise kammermuusika tähtteost – Artur Lemba klaveritrio nr 2 ja Johannes Brahmsi klaveritrio nr 1.
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