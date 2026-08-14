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SPORT

KARJÄÄRI PARIM TULEMUS | Rebel ja Kais saavutasid MK-etapil viienda koha

Hiidlane Jaan Rebel ja pärnakas Kaur Erik Kais saavutasid Hiinas Pingtanis peetud rannavõrkpalli Futures-taseme MK-etapil viienda koha, mis on tandemi senine parim ühine tulemus maailmakarikasarjas.
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Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais Pärnu CoolbetCupil. | Foto: Volley.ee Facebook

14. asetusega Rebel ja Kais pääsesid põhiturniiril C-alagrupist kolmanda kohaga 12 parema paari sekka. Kaheksa parema hulka pääsemiseks kohtusid eestlased Uus-Meremaa paari Juraj Krajci ja Noah Smithiga, kelle alistasid kahes geimis 22:20, 21:14.

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