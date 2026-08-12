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DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 13. augustil

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Hiiu Leht 12. augustil
  • Juhtkiri | Mõttepöörde koht
  • Arvamus | Hiiumaa – roheline saar?
  • Arvamus | Eestlane olla on uhke ja hää
  • Tänavaküsitlus | Kas teed internetist oste?
  • Uudis | Kärdla õpilaskodu lõpetas tegevuse
  • Uudis | Hiiumaale kavandatakse võimsat elektrivõrku
  • Uudis | Kärdla lennuliin keeras lõpuks tõusule
  • Uudis | Päästjad aitasid kitsetalle kaevust välja
  • Uudis | Hindu rannast leiti droonilaadne ese
  • Uudis | Alaealistele alkoholi pakkunu astus kohtu ette
  • Piltuudis | Soela väinas möllas vesipüks
  • Teema | Kus peidab ennast kaasaegne hiiu huumor?
  • Sport | 69. Hiiumaa võrkpalliturniiril võidutses Delfi
  • Sport | Tugev tuul pani noored purjetajad proovile
  • Sport | Luidja maastikutriatloni võitis Hannes Kiipus
  • Sport | Tennisemeistriteks tulid Plank ja Kibus
  • Sport | Hiiumaa kabetajad võistlesid EM-l
  • Persoon | Kahe mootoriga mees Belgiast
  • Kuidas ma siia sattusin | Bändilaager tegi Sten-Ollest südamehiidlase
  • Köik jütud | Helgi Põllo: Ise peab uskuma, siis hakkavad teised ka uskuma
  • Hobi | 526 Vana Toomast Sõrul
  • Toit | Marjakuu kibuvitsa ja põldmarjaga
  • 25 aastat tagasi | Tulnuktaimed tungivad aeda
  • Kuhu minna | Hiiumaa lemmikloomapäev toob kokku loomad, inimesed ja head mõtted
  • Kuhu minna | Trio Poll-Varema-Poll toob hiidlasteni Eesti ja maailmaklassika

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