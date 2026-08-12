DIGILEHT | Hiiu Leht 13. augustil

Hiiu Leht 12. augustil
- Juhtkiri | Mõttepöörde koht
- Arvamus | Hiiumaa – roheline saar?
- Arvamus | Eestlane olla on uhke ja hää
- Tänavaküsitlus | Kas teed internetist oste?
- Uudis | Kärdla õpilaskodu lõpetas tegevuse
- Uudis | Hiiumaale kavandatakse võimsat elektrivõrku
- Uudis | Kärdla lennuliin keeras lõpuks tõusule
- Uudis | Päästjad aitasid kitsetalle kaevust välja
- Uudis | Hindu rannast leiti droonilaadne ese
- Uudis | Alaealistele alkoholi pakkunu astus kohtu ette
- Piltuudis | Soela väinas möllas vesipüks
- Teema | Kus peidab ennast kaasaegne hiiu huumor?
- Sport | 69. Hiiumaa võrkpalliturniiril võidutses Delfi
- Sport | Tugev tuul pani noored purjetajad proovile
- Sport | Luidja maastikutriatloni võitis Hannes Kiipus
- Sport | Tennisemeistriteks tulid Plank ja Kibus
- Sport | Hiiumaa kabetajad võistlesid EM-l
- Persoon | Kahe mootoriga mees Belgiast
- Kuidas ma siia sattusin | Bändilaager tegi Sten-Ollest südamehiidlase
- Köik jütud | Helgi Põllo: Ise peab uskuma, siis hakkavad teised ka uskuma
- Hobi | 526 Vana Toomast Sõrul
- Toit | Marjakuu kibuvitsa ja põldmarjaga
- 25 aastat tagasi | Tulnuktaimed tungivad aeda
- Kuhu minna | Hiiumaa lemmikloomapäev toob kokku loomad, inimesed ja head mõtted
- Kuhu minna | Trio Poll-Varema-Poll toob hiidlasteni Eesti ja maailmaklassika