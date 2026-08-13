“Mind on hoitud pea alaspidi aknast väljas rippumas ja kui ma pärast kiusajale kere peale andsin, sain karistada mina, sest seda, kuidas tema mind kiusas, polnud keegi näinud.”
PERSOON
POLO TÕI HIIUMAALE | Kahe mootoriga mees Belgiast
Sellesse, kuidas keerulised olukorrad enda kasuks tööle panna, suhtub Eesti ainsa poloklubi asutanud mees vaat, et kirglikumalt kui oma lemmikspordialasse. “Hüperaktiivne, Aga Mitte Püsimatu”, võiks olla tema teine nimi.
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