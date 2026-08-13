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PERSOON

POLO TÕI HIIUMAALE | Kahe mootoriga mees Belgiast

Sellesse, kuidas keerulised olukorrad enda kasuks tööle panna, suhtub Eesti ainsa poloklubi asutanud mees vaat, et kirglikumalt kui oma lemmikspordialasse. “Hüperaktiivne, Aga Mitte Püsimatu”, võiks olla tema teine nimi.
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Bert Van Deynze istub Aunaku Polo muruväljaku ääres kodumaalt kaasa toodud tammepuidust laua taga ja joob Argentiinast polohobuste toomise ja treenimise reisilt kaasa toodud kalebassist mate teed. Polo on tema elu üks suurimaid kirgi. | Foto: Piret Eesmaa

“Mind on hoitud pea alaspidi aknast väljas rippumas ja kui ma pärast kiusajale kere peale andsin, sain karistada mina, sest seda, kuidas tema mind kiusas, polnud keegi näinud.”

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