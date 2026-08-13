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VÕITJA SELGUNUD | Hiiumaale pühendatud kaheeurost münti ehib Kõpu tuletorn ja Hiiu maakonna vapp

Eesti Pank laseb 2027. aastal ringlusse Hiiumaale pühendatud erikujundusega kaheeurose käibemündi. Hiiumaa pühendatud mündi kujunduskonkursi võitis Kaupo Kangro kavand “Dageida”, mille keskmes on Kõpu tuletorn.
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Uuel Hiiumaal 2-eorosel mündil särab Kõpu tuletorn. | Foto: Eesti Pank

Võidukavandil kujutatakse Kõpu tuletorni merelainete keskel. Tuletorni valgusvihkudes peegeldub Hiiumaa rahvariideseeliku triibustik. See on saare identiteedi oluline osa, mis tähistab järjepidevust ja vastupidavust ning on turvalise kodusaare sümbol.

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