Igapäevaselt Emmaste noortekeskuses ja koolis töötav Triinu ei ole siiski raadiohääl ega inimene, kes ühistranspordis peatuseid teadustab. Triinu on hoopis 14 suve töötanud Lottemaal. Esimesest päevast peale. Tookord, kui üks naine teda riiuli tagant välja tulles üllatas, kõlas saateks: “Susumu!”
PERSOON
ELUAEG KUNSTI SEES | Triinu Paabuti 14 suve Lottemaal ja viis talve Hiiumaal
Triinu Paabut (34) ei imesta enam, kui võhivõõras inimene kaupluses räägib, kuidas tütar kodus ikka veel temast räägib, või kui keegi riidepoes riiuli tagant välja kargab ja teatab, et tundis ta hääle järgi ära.
Veel lugemist:
UUDISED
Pühapäeval, 14. juunil on leinapäev, sest siis möödub 85 aastat juuniküüditamisest. Aastaid on naiskodukaitsjad korraldanud kampaaniat “Ma ei unusta Sind!”, mille fookuses on tänavu...
PILTUUDIS
Hiiu Lehele saadeti rajakaamera fotod, millel on näha vahva hetk neljapäeva hommikul, kui metsanotsude pere üheskoos sööma tuli.