Parvlaev Amalie jätkab Sõru–Triigi liini teenindamist

„Vedaja kinnitusel on parvlaeva Kihnu Virve dokkimistööd graafikus ja laev saab naasta Kihnu ja Manilaiu liinile ettenähtud tähtajal,“ rääkis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. „Parvlaev Amalie on Sõru–Triigi liinil jätkuvalt valmis tegema ka lisareise.“

Parvlaeva Kihnu Virve asemel sõitnud parvlaeva Reet tabas neljapäeval 30. aprillil tehniline rike, mille tõttu suundus parvlaev Soela Sõru–Triigi liinilt teenindama Kihnu ja Manilaiu liine. Neljapäevast, 7. maist suundus Sõru–Triigi liinile parvlaev Amalie.