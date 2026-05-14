N, 14.05.2026

Parvlaev Amalie jätkab Sõru–Triigi liini teenindamist

Ministeeriumi, omavalitsuste ja vedaja neljapäeval peetud ühisel kohtumisel sai tehtud otsus, et parvlaev Soela jätkab Kihnu–Munalaiu ja Manilaiu–Munalaiu liini ja parvlaev Amalie Sõru–Triigi liini teenindamist esialgu kuni parvlaeva Kihnu Virve dokist naasmiseni, mis toimub 20. mail.
Amalie Sõru-Triigi liinil. | Foto: Raul Vinni

„Vedaja kinnitusel on parvlaeva Kihnu Virve dokkimistööd graafikus ja laev saab naasta Kihnu ja Manilaiu liinile ettenähtud tähtajal,“ rääkis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. „Parvlaev Amalie on Sõru–Triigi liinil jätkuvalt valmis tegema ka lisareise.“

Parvlaeva Kihnu Virve asemel sõitnud parvlaeva Reet tabas neljapäeval 30. aprillil tehniline rike, mille tõttu suundus parvlaev Soela Sõru–Triigi liinilt teenindama Kihnu ja Manilaiu liine. Neljapäevast, 7. maist suundus Sõru–Triigi liinile parvlaev Amalie.

